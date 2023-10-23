Экономика Кыргызстана за 9 мес 2023 демонстрирует устойчивый рост

Бишкек, "Саясат.kg". Опубликован отчет Национального статистического комитета по социально-экономическим показателям за первые 9 месяцев 2023 года.

По результатам отчета за январь-сентябрь текущего года в республике зафиксированы высокие показатели роста по основным направлениям экономики и социального развития.

Так, среднемесячная заработная плата выросла по сравнению с прошлым годом на 25,7% и составила 32078 сомов. Рост произошел также по объему внешнеторгового оборота на целых 27%, составив 9,407 млрд долларов США.

При этом показатель выручки Кыргызстана от экспорта вырос на 46%, составил 1 850 млрд долларов США, а импорт увеличился на 23% и составил 7,5 млрд долларов США.

Значительный рост также произошел по показателю услуг, оказываемых гостиницами и ресторанами, составив за 9 месяцев 2023 года 23 млрд сомов и увеличившись по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 20%.

На 13% увеличился объем перевозок грузов, составив 35,5 млрд сомов.

Оптовая и розничная торговля выросла на 18% и за 9 месяцев 2023 года составила 791 млрд сомов.

Кроме этого, увеличились на 17% инвестиции в основной капитал и составив 97 млрд сомов.

В целом также на 13% увеличился объем валового внутреннего продукта на строительство и составил 106 млрд сомов.

На уровне прошлого года осталось сельское хозяйство, там практически не произошло каких-либо изменений: объем сельскохозяйственной продукции составил 294 млрд сомов.

Больше всего вырос объем производства промышленной продукции в Баткене и составил 21%.

В число лидеров по данному показателю также вошли Чуйская область с 19% и город Бишкек, где показатель составил 13%.