До конца года ЕАБР ожидает ускорение роста экономики Кыргызстана

Экономика Кыргызстана растет за счет расширения спроса, инфляция так же.

Об этом говорится в последнем макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Экономисты отмечают, что рост ВВП Кыргызстана достиг 3,3 процента в январе — августе 2023 года. Этому способствовало прекращение снижения объемов производства в промышленности (нулевой прирост в январе — августе после спада на 2 процента в январе — июле).

«Основу роста продолжают составлять строительный сектор, оптовая и розничная торговля (поддерживались ростом реальной заработной платы и динамикой потребительского кредитования). Сдерживающее влияние оказал спад выпуска в сельском хозяйстве. Это связано с засушливой погодой в этом сезоне и высокими показателями годом ранее. По нашим оценкам, в ноябре — декабре выпуск основных металлов выйдет в зону роста, что поддержит повышение ВВП до 4,2 процента по итогам 2023 года», — отметили в ЕАБР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/277770/