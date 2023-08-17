"Кыргызско-Китайский фонд развития создаст условия для развития экспорта"

Фонд Шелкового пути, который станет соучредителем Кыргызско-Китайского фонда развития, как раз создан для инвестирование различных проектов по всему миру.

Не так давно министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с президентом Фонда Шелкового пути Цай Сюэцзюнем. На этой встрече стороны обсудили механизмы финансирования инвестиционных проектов на территории Кыргызстана и определили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Какие проекты будет финансировать данный фонд, и какая работа в этом направлении ведется? Об этом мы поговорили с министром экономики и коммерции КР Данияром Амангельдиевым.

Данияр Джолдошевич, когда Кыргызско-Китайский фонд развития будет открыт?

Создание Кыргызско-Китайского фонда развития предусматривает подписание межправительственного соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством КНР, которое в свою очередь подлежит ратификации в соответствии с Законом "О международных договорах Кыргызской Республики". Пока же мы прорабатываем детали для более эффективной работы данного фонда. На нашей последней встрече мы договорились, что на первоначальном этапе сотрудничества рассмотрим финансирование пилотных проектов для апробации эффективных механизмов и инструментов их финансирования. С этой целью были привлечены к сотрудничеству коммерческие банки Кыргызской Республики с государственной долей, представители которых также провели переговоры с делегацией Фонда Шелкового пути.

В целом переговоры по созданию Кыргызско-Китайского фонда развития ведутся с осени прошлого года. То есть вначале мы направили в адрес Фонда Шелкового пути проект Соглашения о создании Кыргызско-китайского фонда развития и Устав Фонда, а потом уже эксперты двух сторон периодически проводили встречи для обсуждения деталей реализации данного проекта.

Уже в этом году Минэкономики подготовило концептуальные предложения по механизмам реализации проекта Соглашения о Кыргызско-Китайском Фонде развития и 13 апреля 2023 года через МИД КР направило в Фонд Шёлкового пути для проведения переговоров на уровне руководителей ведомств.

И вот недавно мы встретились с самим главой Фонда Шелкового пути, г-ном Цай Сюэцзюнем, с которым обменялись мнениями и информацией, необходимых для выработки механизмов финансирования инвестиционных проектов на территории Кыргызстана.

Уже известно какие проекты будет финансировать Кыргызско-Китайский фонд развития?

Китай имеет огромный потенциал в производстве различного рода сельскохозяйственной техники, оборудования, вспомогательных инструментов, производственных, упаковочных линий в текстильной, строительной, перерабатывающей и пищевой отраслях. Двустороннее сотрудничество через создание Кыргызско-Китайского фонда развития позволит создать нам условия для развития экспортно-импортного потенциала двух стран и осуществить качественное технологическое перевооружение промышленности Кыргызстана.

Фонд Шелкового пути, который станет соучредителем Кыргызско-Китайского фонда развития, как раз создан для инвестирование различных проектов по всему миру. Его инвестиции охватывают широкий спектр секторов, включая инфраструктуру, энергетику и ресурсы, промышленное сотрудничество и финансовое сотрудничество, и направлены на получение разумной прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По приоритетным направлениям Фонд Шелкового пути рассматривает сферы финансового сотрудничества, инфраструктуры, энергетики, но не сельского хозяйства, так как в этой сфере риски большие.

Общий капитал Фонда Шелкового пути составляет 40 миллиардов долларов США и 100 миллиардов юаней. В настоящее время это организация уже вложила более 6 млрд. долларов США в проекты некоторых стран.

Поэтому не удивительно, что в открытии Кыргызско-Китайского фонда развития китайскую сторону представляет именно Фонд Шелкового пути, который в свою очередь финансирует только крупные проекты, как, к примеру, строительство ГЭС в Пакистане или покупка акций итальянского производителя шин Pirelli.

Наши отечественные бизнес-проекты, отвечающие требованиям, будут получать поддержку через прямое финансирование или через банки-партнеры на определенных условиях. С этой целью нами были привлечены к сотрудничеству Государственный банк развития, ОАО Айыл Банк, ОАО РСК Банк и Российско-Кыргызский Фонд развития.

Вы ранее говорили, что динамика роста взаимной торговли между нашими странами растет. Как вы думаете, с чем это связано?

Отношения между Кыргызстаном и Китаем вышли на новый уровень. Главы двух стран. Президент КР Садыр Нургожоевич Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху на переговорах в городе Сиане на саммите "Китай-Центральная Азия".

Итогом визита стали два с половиной десятка подписанных двусторонних документов, подразумевающих развитие связей во многих сферах, представляющих взаимный интерес, включая науку, культуру, образование и экономику. Особо выделить среди них можно инвестиционные соглашения с КНР о строительстве солнечной электростанции мощностью в один гигаватт в Иссык-Кульской области, завода по производству удобрений и завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей спецназначения. Кроме того, Китай объявил, что безвозмездно выделяет Кыргызстану 300 миллионов юаней, которые будут направлены в реализацию приоритетных проектов в рамках технико-экономического сотрудничества между нашими странами.

О темпах роста взаимной торговли между нашими странами цифры говорят сами за себя. В 2022 году товарооборот Кыргызстана с КНР в сравнении с 2021 годом увеличился в 2.7 раза и составил 4 млрд 130.3 млн долларов, в том числе импорт – 4 млрд 69.5 млн долларов. Рост увеличился почти в 2.8 раза. Экспорт составил 60.8 млн долларов и сократился на 5.1%.

Последняя цифра не должна никого смущать. Проанализировав структуру экспорта КР в другие страны и структуру импорта Китая из третьих стран, мы видим потенциал наращивания экспорта из Кыргызстана в КНР в десятки раз. Думаю, как раз Кыргызско-Китайский фонд развития должен внести свою лепту.

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