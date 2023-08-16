Аудитор Счётной палаты за взятку в 100 тысяч заплатила штраф в 800 тысяч

Не бывает так, чтобы аудиторская проверка не выявила абсолютно никаких нарушений.

Ш.В. занимала должность государственного инспектора территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям. Для проведения аудита составления и исполнения местного бюджета одной сельской управы ее командировали в середине мая в Жумгальский район.

Не бывает так, чтобы аудиторская проверка не выявила абсолютно никаких нарушений. Что-нибудь обязательно вылезет. Так случилось и в этот раз. Проведя аудит и обнаружив неправильные транспортные расходы, неверную инвентаризацию товарно-материальных ценностей и прочие недочеты, Ш.В. пригласила главу сельской управы в его же кабинет и предложила закрыть глаза на все нарушения за 160 000 сомов.

Глава был в принципе не против, но объяснил, что таких денег у него нет и собрать их в ближайшее время не получится. Ш.В. снизила сумму взятки до 120 000. В конце концов сговорились на 100 000, которые глава сельской управы передал Ш.В., предварительно пожаловавшись на нее в соответствующие органы.

19 мая Ш.В. была задержана с поличным.

В ходе следствия обвиняемая заключила с прокуратурой соглашение о добровольном признании своей вины и проведении судебного процесса без ее участия. Первомайский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 800 000 сомов в доход государства.





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