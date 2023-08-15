Компания Alibaba поможет предпринимателям Кыргызстана выйти на свою площадку

Обсуждались вопросы сотрудничества.

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев провел встречу с представителями Alibaba — крупнейшей в мире онлайн-компании. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Обсуждались вопросы сотрудничества. Alibaba выразила готовность расширить свою платформу, предоставив возможность бизнесменам из Кыргызстана присоединиться. Это включает в себя бесплатное обучение, посещение головного офиса и привилегии в виде 10-процентной скидки от мирового банка.

«Торгово-промышленная палата планирует составить список потенциальных участников и направить его компании. Alibaba планирует активно вкладываться в развитие Кыргызстана. Компания выразила интерес открыть свое представительство и логистический центр на территории страны. Это может иметь большое значение для развития электронной коммерции и инфраструктуры доставки в регионе. Перспективная инициатива позволяет ожидать укрепления экономических связей между Кыргызстаном и Alibaba, а также создания благоприятных условий для развития бизнеса и сотрудничества на взаимовыгодных условиях», — говорится в сообщении.



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