Баварские компании заинтересованы в инвестировании в КР

Бишкек, "Саясат.kg". Министерство экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария готово оказать всяческое содействие для достижения данных целей.
Состоялась встреча директора Национального агентства Умбриэля Темиралиева с экономической делегацией федеральной земли Бавария (ФРГ) во главе с представителем Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария - господином Андреасом Ройхляйном.
Директор Национального агентства информировал о направлениях по сотрудничеству и приоритетах развития двухсторонних отношений в части инвестиций из Германии в КР, а также рассказал о льготах и преференциях Кыргызской Республики и об инвестиционном климате нашей страны в целом и предложил рассмотреть возможности инвестирования в строительство солнечных электростанций, модернизации аэропортов, строительству пищевых лабораторий согласно германским стандартам качества.
В свою очередь, г-н Андреас Ройхляйн отметил об имеющимся богатом потенциале Кыргызстана в области гидроэнергики, ветроэнергетики, солнечной энергетики и возможности установления бизнес-партнерства в секторах машино- и станкостроения. При этом, Министерство экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария готово оказать всяческое содействие для достижения данных целей.
В составе экономической делегации Федеративной Республики Германия присутствовали представители Министерства экономики, регионального развития и энергетики земли Бавария, а также руководители более 10 компаний из разных секторов экономики, включая энергетику, промышленность, строительство.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!