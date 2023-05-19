Визит Садыра Жапарова в Китай. Кыргызстан получит грант в 300 миллионов юаней

Об этом сообщили в Минэкономе.
Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Цинь Ган подписали соглашение о предоставлении безвозмездной помощи. Об этом сообщили в Минэкономе.
В соответствии с документом Кыргызстану будет выделен грант для реализации приоритетных проектов в рамках технико-экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашение подписано в рамках госвизита президента Садыра Жапарова в Китай.
«Речь идет о сумме 300 миллионов юаней ($42,6 миллиона. — Прим. 24.kg). Проекты будут определены кабинетом министров», — рассказал 24.kg Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/265862/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!