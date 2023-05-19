Визит Садыра Жапарова в Китай. Кыргызстан получит грант в 300 миллионов юаней

Об этом сообщили в Минэкономе.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Цинь Ган подписали соглашение о предоставлении безвозмездной помощи. Об этом сообщили в Минэкономе.

В соответствии с документом Кыргызстану будет выделен грант для реализации приоритетных проектов в рамках технико-экономического сотрудничества между двумя странами. Соглашение подписано в рамках госвизита президента Садыра Жапарова в Китай.

«Речь идет о сумме 300 миллионов юаней ($42,6 миллиона. — Прим. 24.kg). Проекты будут определены кабинетом министров», — рассказал 24.kg Данияр Амангельдиев.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/265862/