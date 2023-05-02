На погашение госдолга за три месяца направлено более 9 миллиардов сомов

На погашение госдолга за три месяца потрачено более 9 миллиардов сомов.
Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил первый заместитель министра финансов Руслан Суйналиев.
Депутаты заслушивают отчет об исполнении республиканского бюджета за январь — март 2023 года.
По словам Руслана Суйналиева, на 28 февраля 2023 года объем государственного долга Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 598 миллионов. Из них 80,3 процентов — внешний долг.
«За январь — март 2023-го на обслуживание госдолга из республиканского бюджета потрачены 9 миллиардов 37 миллионов сомов. Из них на погашение внешнего долга направлены 6 миллиардов 96 миллионов сомов», — сказал Руслан Суйналиев.
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