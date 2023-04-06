Нацбанк оштрафовал три обменки на 165 тысяч сомов

На три обменных бюро наложен штраф в размере 55 тысяч сомов каждому.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка. Общая сумма взыскания составила 165 тысяч сомов.
Кроме того, за нарушение законов с 6 по 15 апреля 2023 года приостановлено действие лицензии обменного бюро ОсОО «Каныкей-Ч.Г.», расположенного по адресу: Джалал-Абадская область, город Джалал-Абад, улица Н.Айтматовой, б/н (ориентир: центральный рынок, возле ТЦ «Обувной павильон»).
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