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Экономика
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Нацбанк оштрафовал три обменки на 165 тысяч сомов

На три обменных бюро наложен штраф в размере 55 тысяч сомов каждому.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Нацбанка. Общая сумма взыскания составила 165 тысяч сомов.

Кроме того, за нарушение законов с 6 по 15 апреля 2023 года приостановлено действие лицензии обменного бюро ОсОО «Каныкей-Ч.Г.», расположенного по адресу: Джалал-Абадская область, город Джалал-Абад, улица Н.Айтматовой, б/н (ориентир: центральный рынок, возле ТЦ «Обувной павильон»).

     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262710/ 

           

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