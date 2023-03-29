Кыргызстан будет импортировать электроэнергию из России

Кыргызстан и Россия заключат соглашение о поставках в КР электроэнергии.

Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков.

По его словам, планируется импортировать 875 миллионов киловатт-часов в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

«Цена импорта будет определена в ходе переговоров. Сроки поставки электроэнергии сейчас также уточняются», — рассказал Сабырбек Султанбеков.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/261962/