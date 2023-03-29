Кыргызстан будет импортировать электроэнергию из России

Кыргызстан и Россия заключат соглашение о поставках в КР электроэнергии.
Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков.
По его словам, планируется импортировать 875 миллионов киловатт-часов в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.
«Цена импорта будет определена в ходе переговоров. Сроки поставки электроэнергии сейчас также уточняются», — рассказал Сабырбек Султанбеков.
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