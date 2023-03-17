Бизнесмены договорились создать торговый дом «Пакистан — Кыргызстан»

Сегодня в Бишкеке прошел Кыргызско-Пакистанский бизнес-форум.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по привлечению инвестиций.

В мероприятии приняли участие представители более 40 компаний из сфер образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса, архитектуры и строительства, информационных технологий, логистики и международных перевозок. Форум дал возможность предпринимателям активизировать сотрудничество и провести результативные В2В-встречи.

По итогам мероприятия подписано соглашение между Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей и организацией из Пакистана Global Business Alliance об учреждении Торгового дома «Пакистан — Кыргызстан».



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