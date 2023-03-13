Айбек Алтынбеков: Богатейшие люди страны не платят налоги

Депутат Айбек Алтынбеков заявил, что самые богатые кыргызстанцы не платят налоги.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 13 марта, где обсуждаются поправки в Налоговый кодекс, он отметил, что сотрудники прокуратуры, судьи, экс-министры, экс-депутаты имеют огромное количество баранов и лошадей, но они не платят налоги.

"Пастбища и вода для скота бесплатные. Не платят они ни за сараи, ни за землю. Надо пересмотреть это, налоги должны все платить, а эти богатые особенно", - сказал Алтынбеков.



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