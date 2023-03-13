Айбек Алтынбеков: Богатейшие люди страны не платят налоги

Депутат Айбек Алтынбеков заявил, что самые богатые кыргызстанцы не платят налоги.
На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 13 марта, где обсуждаются поправки в Налоговый кодекс, он отметил, что сотрудники прокуратуры, судьи, экс-министры, экс-депутаты имеют огромное количество баранов и лошадей, но они не платят налоги.
"Пастбища и вода для скота бесплатные. Не платят они ни за сараи, ни за землю. Надо пересмотреть это, налоги должны все платить, а эти богатые особенно", - сказал Алтынбеков.
URL: https://kaktus.media/477162
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!