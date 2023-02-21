Злостные неплательщики. Более 70 тысячам кыргызстанцев запрещен выезд из страны

По его словам, сумма задолженности за 2022 год составляет 12 миллиардов сомов.
В Кыргызстане 71 тысяче граждан запрещен выезд из страны из-за невыплаты штрафов, алиментов и других долгов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам сообщил заместитель директора Судебного департамента Кубат Черикчиев.
По его словам, сумма задолженности за 2022 год составляет 12 миллиардов сомов.
Отметим, депутат Дастан Бекешев рекомендует внести изменения в Закон «О статусе судебных исполнителей и исполнительном производстве» и предлагает поправки, которые позволяли бы оперативно снимать все ограничения. Он подчеркивает, что систему нужно автоматизировать.
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