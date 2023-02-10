Жители Баткенской области получили почти 2 миллиарда сомов кредитов

ОАО «Гарантийный фонд» выдано 155 гарантий на 80,3 миллиона сомов по 158 кредитам на 170,5 миллиона сомов.



С 18 ноября 2022 года по 31 января 2023-го в приоритетном порядке жителям Баткенской области выдано 18 тысяч 955 кредитов на 1 миллиард 918,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный банк.

Регулятор, напомним, рекомендовал финансово-кредитным учреждениям в приоритетном порядке рассматривать заявки на кредитование именно в этом приграничном регионе.

ОАО «Гарантийный фонд» выдано 155 гарантий на 80,3 миллиона сомов по 158 кредитам на 170,5 миллиона сомов.

Отдельными финансово-кредитными учреждениями упрощены требования для получения займов, снижены проценты по ним и запущена специальная акция «Выдача кредитов для заемщиков Баткенской области» по льготным процентным ставкам. Активно ведется работа по онлайн-кредитованию.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/258042/