Инфляция в Кыргызстане замедлилась благодаря снижению давления на мировых рынках

Об этом сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития.

Снижение темпов роста индекса потребительских цен в Кыргызстане связано с тем, что давление со стороны мировых рынков продовольствия ослабло. Об этом сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается также, что дополнительное влияние оказало замедление роста тарифов на услуги. Более выраженному замедлению показателя препятствовало ускорение роста цен на непродовольственные товары, алкогольные напитки и табак.

«В конце 2022-го — начале 2023 года на фоне усиления давления на внутреннем валютном рынке курсовой фактор вошел в число рисков, которые могут прервать динамику замедления инфляции», — подчеркивают в ЕАБР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257910/