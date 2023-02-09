Инфляция в Кыргызстане замедлилась благодаря снижению давления на мировых рынках

Об этом сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития.
Снижение темпов роста индекса потребительских цен в Кыргызстане связано с тем, что давление со стороны мировых рынков продовольствия ослабло. Об этом сообщается в макрообзоре Евразийского банка развития.
Отмечается также, что дополнительное влияние оказало замедление роста тарифов на услуги. Более выраженному замедлению показателя препятствовало ускорение роста цен на непродовольственные товары, алкогольные напитки и табак.
«В конце 2022-го — начале 2023 года на фоне усиления давления на внутреннем валютном рынке курсовой фактор вошел в число рисков, которые могут прервать динамику замедления инфляции», — подчеркивают в ЕАБР.
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