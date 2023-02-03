В бюджет Кыргызстана ГУ «Унаа» за год перечислило чуть больше миллиона сомов

От деятельности ГУ «Унаа» в бюджет республики в 2022 году поступило 1,4 миллиона сомов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Для улучшения инфраструктуры и качества предоставления государственных услуг ГУ «Унаа» МВД открыло новые пункты оформления транспорта и водителей, начали работу автоматизированные центры обслуживания населения в Кара-Суйском и Ноокатском районах Ошской области. За год общий доход республиканского бюджета от деятельности госучреждения составил 1 миллион 473 тысячи 695,5 сома.

В сфере регистрации транспорта разработан модуль face-id, позволяющий идентифицировать личность продавца и покупателя и подтвердить факт регистрации транспортного средства. Запущен прием безналичных платежей путем считывания QR-кода, с помощью мобильных приложений банков Кыргызстана и электронных кошельков операторов мобильной связи», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в стране функционируют 41 центр и пункт предоставления государственных услуг по принципу «единого окна». Граждане могут получить в них справки об отсутствии или наличии судимости, получить консультацию и помощь по вопросам, касающимся органов внутренних дел.



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