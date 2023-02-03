Акылбек Жапаров рассказал, что помогло избежать дефицита продуктов в ЕАЭС

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что скачкообразное ценовое поведение рынка всех видов энергоносителей, рост цен на продовольственные товары первой необходимости и потребительские привели к росту инфляции. Почти во всех странах ЕАЭС она превысила 12 процентов.

«При этом слаженные действия и своевременное реагирование на риски путем введения ограничений на вывоз определенных групп товаров на внутреннем рынке позволили исключить критический дефицит продовольствия в государствах ЕАЭС», — уверен Акылбек Жапаров.

В своей речи он отметил, что в 2022 году страны ЕАЭС и ЕЭК проявили максимальную активность, инициативность и гибкость во благо развития союза. При этом глава кабмина уверен, что в 2023-м продолжится работа по укреплению интеграционных связей, улучшению социально-экономической ситуации в государствах ЕАЭС, а также по повышению благополучия граждан.

«Принятые в рамках ЕАЭС прагматичные и ориентированные на интеграцию решения позволили удержать экономики наших стран в сравнительно стабильном состоянии. За прошедший год совокупный ВВП стран — участниц объединения сохранился в пределах 99 процентов к показателю 2021-го, практически в этом же коридоре сохранился уровень промышленного производства. Отмечен поступательный рост производства продукции сельского хозяйства, увеличившийся на 5 процентов, объемы выполненных строительных работ — на 5,5 процента», — сказал он.

Рассказал Акылбек Жапаров и об экономических успехах Кыргызстана. Он заметил, что по итогам 2022-го рост экономики республики составил 7 процентов, объемы промышленной продукции увеличились на 11,4 процента. Положительные тенденции наблюдались и в строительстве, сельском хозяйстве, а также в оптовой и розничной торговле. Объем взаимной торговли КР с государствами — членами союза по итогам 11 месяцев прошлого года составил $4,2 миллиарда.

В 2022-м Кыргызстан впервые перечислил в общий бюджет ЕАЭС на 4 миллиарда сомов больше, чем получил от него.

Глава кабмина также похвастался тем, что благодаря улучшению администрирования по итогам прошлого года отмечен значительный рост налоговых и таможенных поступлений. Он добавил, что это произошло в том числе благодаря внедрению цифровых технологий.



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