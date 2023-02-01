Швейцария выделит Кыргызстану $8 млн. Будем развивать энергосектор!

Об этом сообщает Министерство финансов КР.
Минфин КР получит 8 миллионов долларов от Швейцарии на развитие электро-энергетического сектора в Кыргызстане. Сегодня, 31 января в ведомстве подписали соглашение о предоставлении гранта. Об этом сообщает Министерство финансов КР.
Отмечается, что грант предоставляется в качестве вклада Правительства Швейцарии в финансирование Проекта модернизации и устойчивого развития электро-энергетического сектора страны.
Проект продлится до 2028 года, и в Минфине обещают реализовать его в соответствии со всеми международными стандартами, включая правила закупок и финансового управления, а также антикоррупционные принципы.
Бишкек24
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