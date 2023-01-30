Банковский сектор Кыргызстана держит 17% своих активов за рубежом

Это составляет 17% от общего объема активов банковского сектора.



Суммарный объем размещенных у нерезидентов активов банков на конец первого полугодия 2022 года оценивался в 69.4 млрд сомов. Это составляет 17% от общего объема активов банковского сектора.

Наибольшая концентрация размещений наблюдалась на территории стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На них приходится 82.4% от размещенных у нерезидентов активов, или 57.2 млрд сомов.

Отметим, как видно из графика, доля активов отечественных банков в Кыргызстане с первого полугодия 2018 года к аналогичному периоду 2022 года снизилась на 3.2 процентных пункта, в то время как в странах ОЭСР выросла на 4.3 процентных пункта.

«Основная доля активов, размещенных за рубежом, сосредоточена на корреспондентских и депозитных счетах в размере 67.1 млрд сомов, или 96.7% от общего объема активов, размещенных у нерезидентов», — поясняют в Нацбанке.

Добавим, в страны ОЭСР входят: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.



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