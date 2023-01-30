В январе «Кыргызтеплоэнерго» потратит 131.7 млн сомов

Об этом сообщается в материалах Министерства финансов.
Расходы государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» в январе 2023 года заложены на уровне 131 млн 708.6 тысячи сомов. Об этом сообщается в материалах Министерства финансов.
Этот показатель выше декабрьских расходов предприятия на 61.8%, когда для «Кыргызтеплоэнерго» в бюджете предусматривалось 81 млн 401.6 тысячи сомов.
Вместе с тем расходы предприятия в 2.3 раза меньше, чем в январе 2022 года, когда для «Кыргызтеплоэнерго» из бюджета выделялось 300 млн 807 тысяч сомов.
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