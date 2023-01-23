Низкие тарифы на электроэнергию «стимулируют» негативные тенденции – политолог Бактыгулов

Ш.Бактыгулов: Все эти долги тянут энергосектор страны вниз.

В 2023 году в Кыргызстане могут повысить тарифы на проезд, электроэнергию, водоснабжение, отопление, акцизы на алкоголь и табачные напитки. Такой прогноз дается в отчете НБ КР о денежно-кредитной политике за III квартал 2022 года.

Наша редакция обсудила этот прогноз с экспертом по эффективному государственному управлению Шерадилем Бактыгуловым.

- Добрый день. Сегодня президент анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения до 1 сома с мая 2023 года. Как, по-вашему, такое решение будет встречено населением?

- Так сложилось, что кыргызстанцы привыкли к ежегодному росту цен на продукты питания, а вот повышение цен на проезд, электроэнергию, водоснабжение, отопление вызывает глубокое неприятие. Поэтому в Кыргызстане сохраняются самые низкие среди стран СНГ тарифы на электроэнергию. Это приятная глазу статистика. Однако, как гласит американская поговорка – «дьявол таится в деталях».

Низкие тарифы «стимулируют» негативные тенденции как в самой энергетической отрасли, так и для населения. Не говоря уже для страны в целом.

Сравнивать кыргызстанские тарифы с тарифами на коммунальные услуги в нефтегазовых странах не имеет смысла с точки зрения разных размеров экономик, разных финансовых возможностей и разных размеров заработных плат. Реалистичное сравнение возможно со странами одной «весовой» категории. Так, в Армении минимальный тариф за один кВтч составляет 5 сомов 51 тыйын (самый высокий тариф в СНГ), в Таджикистане - 1 сом 72 тыйына, а в Кыргызстане - 77 тыйынов.

При этом, согласно классификации Всемирного банка, Таджикистан единственная страна СНГ, относящаяся к беднейшим странам – так называемая «группа стран с низким уровнем доходов (low income economies)», в которых ВВП на душу населения — менее 1 026 долларов. Также Таджикистан существенно отстает по среднему размеру заработной платы от стран-членов Евразийского экономического союза. В 2022 году среднемесячная заработная плата в России составила 709 долларов США, в Казахстане — 627 долларов США, в Белоруссии — 551 долларов США, в Армении 437 долларов США, в Кыргызстане — 234 долларов США, а в Таджикистане – около 155 долларов США.

- И там энергетика окупается, а у нас?

- Да, в других странах энергетика является отраслью, приносящей доход, как минимум – это самоокупаемая отрасль, а в Кыргызстане сложилась парадоксальная ситуация – государство предоставляет дотации населению путем введения низких тарифов, в то время когда энергетика страны сама является дотационной отраслью, проще говоря - убыточной отраслью.

Таких убытков за 30 лет суверенитета накопилось на 137 млрд сомов. Долги энергетиков мало кого волнуют, но в структуре внешнего долга страны также есть кредиты энергосектора, которые выплачиваются из республиканского бюджета. Все эти долги тянут энергосектор страны вниз.

- Получается, низкие тарифы на электроэнергию ведут к тупику, из которого не выбраться?

- Именно! Получается замкнутый круг, в результате которого энергосектор страны не в состоянии обеспечить электроэнергией растущие потребности населения и бизнеса страны. Таким образом, мы сами построили себе потолок роста, ограничивающий развитие страны и нас самих.

- Вы ведете к тому, что одним из выходов из этого порочного круга является повышение тарифов на электроэнергию?

- Безусловно, но требуются тщательные расчеты и анализ последствий повышения тарифов. Это сложная и комплексная работа, однако на выходе население должно быть обеспечено качественной электроэнергией по приемлемым ценам. Полагаю, что цена в 1 сом является более чем приемлемой в условиях Кыргызстана.

Источник: Кабар