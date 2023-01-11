Национальный банк провел первую интервенцию в 2023 году

НБ КР накануне, 10 января, продал на валютном рынке 104 млн. 250 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Цена продажи иностранной валюты составила 85,68 сомов, таким образом официальный курс остается неизменным с 23 декабря прошлого года.

Напомним, в прошлом году НБ КР выходил с интервенцией на валютный рынок 15 раз. Из них восемь было по продаже иностранной валюты на 486,5 млн. долларов и семь интервенций по покупке на 190,74 млн. долларов.

Бишкек24