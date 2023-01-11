Национальный банк провел первую интервенцию в 2023 году

НБ КР накануне, 10 января, продал на валютном рынке 104 млн. 250 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Цена продажи иностранной валюты составила 85,68 сомов, таким образом официальный курс остается неизменным с 23 декабря прошлого года.
Напомним, в прошлом году НБ КР выходил с интервенцией на валютный рынок 15 раз. Из них восемь было по продаже иностранной валюты на 486,5 млн. долларов и семь интервенций по покупке на 190,74 млн. долларов.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!