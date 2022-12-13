Средняя зарплата в КР по итогам 10 месяцев составила $299

В стране отмечен самый высокий темп роста реальной зарплаты в ЕАЭС



Среднемесячная заработная плата в Кыргызстане по итогам 10 месяцев составила 25 тысяч 390 сомов (без учета малых предприятий). Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, зарплата в республике выросла на 27.9%, а ее реальный размер с учетом инфляции увеличился на 14.5%.

Ранее «Акчабар» сообщал, что, несмотря на рост зарплат в Кыргызстане, который фиксирует официальная статистика, размер оплаты труда в республике по-прежнему остается одним из самых низких в ЕАЭС. В стране отмечен самый высокий темп роста реальной зарплаты в ЕАЭС, размер номинальной оплаты на 47.2% ниже среднего показателя по союзу.

Акчабар