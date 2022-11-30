На воздух тоже? Депутат возмущен инициативой скорректировать Налоговый кодекс

По его словам, некоторые виды фискальных отчислений планируется поднять на 2-3 процента.
Кабинет министров с нового года водит новые налоги и поднимает ставки по некоторым налоговым сборам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Балбак Тулобаев.
По его словам, некоторые виды фискальных отчислений планируется поднять на 2-3 процента.
«Вы что хотите? Содрать кожу с народа? С нового года кабмин планирует ввести налоги в строительном секторе и других сферах. Соберите сначала нормально уже имеющиеся налоги. Бизнес жалуется, предприниматели хотят уехать из страны. Вы хотите забрать последний хлеб у бизнеса? Ну тогда введите налоги на воздух тоже», — сказал он.
Министерство экономики и коммерции ранее опубликовало на своем официальном сайте поправки в законодательные акты в сфере налогообложения. Их вариант включает 23 пункта изменений по основным направлениям работы бизнеса. В том числе они касаются патентной системы, ставок по единому налогу, налогообложению общепита и туристической отрасли и многих других.
Отметим, что новый Налоговый кодекс действует в Кыргызстане с 1 января 2022 года. По закону поправки в него можно вносить только один раз в год.
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