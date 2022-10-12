С начала года доходы бюджета составили 179,9 миллиарда сомов

За девять месяцев 2022 года доходы бюджета Кыргызстана составили 179,9 миллиарда сомов.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева.
По ее словам, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 55,3 процента, или на 51,6 миллиарда сомов. В том числе 144,9 миллиарда сомов — налоговые доходы. Из них 92 миллиарда сомов собрала Налоговая служба и 52,9 миллиарда сомов — Таможенная.
Расходы казны составили 187,7 миллиарда сомов. По сравнению с 2021 годом они выросли на 61 миллиард сомов. В том числе на обеспечение энергобезопасности направлено 9,5 миллиарда сомов, по сельскому хозяйству — 12,7 миллиарда сомов. Государственной ипотечной компании выделено 3,3 миллиарда сомов для увеличения уставного капитала. За счет этих средств выдали 1 тысячу 941 ипотечный кредит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247833/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!