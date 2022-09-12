Московская биржа запускает торги кыргызским сомом

Московская биржа запускает торги кыргызским сомом и узбекским сумом.

Об этом в эфире БКС Live сообщил руководитель направления продаж некредитным организациям Даниил Кораблев.

По его словам, начало торгов узбекским сумом назначено на 12 сентября. Кыргызский сом начнет торговаться 10 октября.

«В связи с некоторыми событиями расширилась наша линейка на валютном рынке. Совсем скоро, буквально 12-го числа, запустятся торги валютной пары «узбекский сум — российский рубль» — оказался большой интерес к этой валюте в среде крупных корпораций, производителей, банков», — сказал Даниил Кораблев.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/244580/