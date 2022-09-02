Новый Налоговый кодекс. Отдельные нормы могут привести к росту цен

Требования нового Налогового кодекса об обязательной регистрации всех сельхозпроизводителей могут привести к росту цен на продукты.
Об этом сообщила Ассоциация развития агропромышленного комплекса.
Там напомнили, что документ предусматривает обязательную учетную регистрацию всех производителей сельскохозяйственной продукции до 1 сентября 2022 года. В противном случае переработчики, закупающие продукцию у фермеров, автоматически становятся налоговыми агентами и обязаны удержать 10 процентов подоходного налога с выручки.
«Мы считаем, что это изменение приведет к росту цен на продукты и социальной напряженности в регионах, где в сельском хозяйстве задействовано около полумиллиона человек. Учитывая угрозу продовольственной безопасности страны, высокий уровень импортозависимости даже по социально значимым продуктам питания, государство должно создавать дополнительные условия для фермеров, а не новые административные барьеры для их деятельности», — отметили в ассоциации.
Организация от имени субъектов агропромышленного комплекса — сельхозпереработчиков и фермеров — просит полностью отменить требование об учетной регистрации.
Если сделать это невозможно, то просят отменить требование только для сельхозпроизводителей и оставить для всех остальных субъектов. Кроме того, ассоциация просит рассмотреть возможность разрешить фермерам вести предпринимательскую деятельность на основании справки айыл окмоту о наличии земельного участка сельхозназначения/приусадебного участка. В организации считают важным предоставить фермерам право оформлять торговые сделки в упрощенном порядке.
«Мы считаем, что эти вопросы сегодня наиболее актуальны для фермеров и перерабатывающих предприятий. Их решение окажет положительное влияние на развитие агропромышленного комплекса в Кыргызстане и поможет улучшить состояние экономики страны в целом», — заключили в Ассоциации развития агропромышленного комплекса.
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