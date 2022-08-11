За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,3 миллиарда

В июне 2022 года мигранты перевели в Кыргызстан $317,2 миллиона, что на $60 миллионов больше, чем месяцем ранее.

Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за январь — июнь соотечественники перевели в страну $1 миллиард 347,5 миллиона. Это на $94,26 миллиона больше, чем в 2021-м. Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 284,14 миллиона. Из других государств в КР перечислили $28,89 миллиона, из США — $26,86 миллиона.

По итогам июня наблюдался и отток денежных средств — $85,7 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $82,3 миллиона. За полгода отток оценивается в $361,71 миллиона.

Чистый приток денежных переводов по итогам января — июня в Кыргызстан составил $958,79 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 756,24 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $562,77 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 193,47 миллиона.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/241992/