За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,3 миллиарда

В июне 2022 года мигранты перевели в Кыргызстан $317,2 миллиона, что на $60 миллионов больше, чем месяцем ранее.
Такие данные приводит Национальный банк.
Всего за январь — июнь соотечественники перевели в страну $1 миллиард 347,5 миллиона. Это на $94,26 миллиона больше, чем в 2021-м. Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 284,14 миллиона. Из других государств в КР перечислили $28,89 миллиона, из США — $26,86 миллиона.
По итогам июня наблюдался и отток денежных средств — $85,7 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $82,3 миллиона. За полгода отток оценивается в $361,71 миллиона.
Чистый приток денежных переводов по итогам января — июня в Кыргызстан составил $958,79 миллиона.
По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 756,24 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $562,77 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 193,47 миллиона.
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