Зампред Нацбанка: Повышенный спрос на доллары создает теневой бизнес

Дефицита безналичных долларов в Кыргызстане нет.
Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, заявил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.
По его словам, коммерческие банки готовы удовлетворить любой спрос на американскую валюту в безналичной форме.
"При этом спрос на наличный доллар в большей степени предъявляется субъектами теневой экономики, которые во избежание отражения реальных доходов используют наличные расчеты", - сказал Нурбек Жениш.
В Нацбанке рекомендуют использовать именно безналичный способ расчетов долларами, учитывая их доступность.
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