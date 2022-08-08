ЕАБР рассматривает проекты в Кыргызстане на $100 миллионов

Он отметил, что стратегия сотрудничества ЕАБР с КР уже одобрена: согласована с кабмином и принята.

В настоящее время Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность реализации в Кыргызстане проектов на сумму 100 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления банка Николай Подгузов.

Он отметил, что стратегия сотрудничества ЕАБР с КР уже одобрена: согласована с кабмином и принята.

"Сейчас мы ведем активную работу по проекту создания Центра обработки данных (ЦОДа). Надеюсь, этот проект реализуется. Есть ряд проектов по созданию логистических комплексов. И остается тема гидроэнергетики. Здесь есть в работе как проекты по мини-ГЭС, так и крупных станций", - подчеркнул Подгузов.

Он также напомнил, что в этом году ЕАБР заключил сделку с "Айыл Банком", предоставив финансирование на развитие малого и среднего бизнеса. Соглашение было подписано в мае.

СПРАВКА

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

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