Акылбек Жапаров о черном валютном рынке: Нет повода для паники

Акылбек Жапаров высказал свое мнение по поводу черного рынка валют.



Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал в интервью "Азаттыку" ситуацию на валютном рынке.

Кыргызстанцы отмечают, что в обменных пунктах американских долларов часто не бывает в продаже, однако в мессенджерах появились группы, в которых пользователи могут купить или продать валюту друг другу, но по завышенным курсам.

Сегодня стало известно, что Нацбанк пожаловался на Telegram-каналы с обменом валюты в правоохранительные органы.

Акылбек Жапаров высказал свое мнение по поводу черного рынка валют.

"В нашей стране образован свободный рынок. Поэтому никто не должен быть обманут. Все средства необходимо получать через банки. Перевод денег тоже необходимо осуществлять через банки. У нас достаточно долларов и золотовалютного запаса. Правительство тоже принимает меры. Я думаю, сейчас нет оснований для паники. Из других стран и в другие страны поступала валюта, и сейчас так же. Мы обратили внимание на то, что в Россию и Казахстан уходит больше валюты. В этом отношении принимаются все необходимые меры. Ситуация в Украине создала для нас трудности. Раньше 2,5 млрд долларов поступало, сейчас все поступает рублями. Из-за этого образовались один-два курса рубля. Но мы не можем отвечать за рубль, мы отвечаем за курс сома", - сказал Жапаров.



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