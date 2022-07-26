Доллар и дизтопливо подорожали — данные по Бишкеку на 26 июля

Сегодня сравниваем данные с показателями понедельника.

Sputnik Кыргызстан ежедневно публикует информацию о курсе валюты, стоимости бензина и дизтоплива, а также ценах на золотые слитки. Сегодня сравниваем данные с показателями понедельника.

За минувшие сутки курс доллара и евро в Кыргызстане немного вырос, цены на дизтопливо поднялись, а стоимость золотых слитков почти не изменилась.

Средний курс доллара в банках — как покупки, так и продажи — увеличился на 19 тыйынов. В обменных бюро он стоит традиционно выше: покупка — 83 сома, продажа — 84. Стоимость евро выросла на 5 тыйынов. Курс рубля и тенге изменился незначительно.

Стоимость дизельного топлива на заправках "Бишкек петролеума" поднялась на 0,6 сома. Изменения цен на другие виды топлива на АЗС не наблюдается.

Цены на золотые слитки тоже не изменились, за исключением стограммовых, — они подешевели почти на тысячу сомов.







Sputnik