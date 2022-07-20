Расходы растут, потребности тоже. О ситуации в бюджете рассказал глава Минфина

Важным показателем стало повышение заработной платы социальным работникам.

Сегодня, 20 июля, на пресс-конференции по отчету о проделанной работе за первые полгода 2022 года министр финансов Алмаз Бакетаев сообщил, что исполнение консолидированного бюджета составило 190 млрд сомов при плане в 188 млрд.

Он отметил рост налоговых поступлений: темп роста составляет 150%. Средства направлялись в реальный сектор, на укрепление обороноспособности страны, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности и в поддержку предпринимательства. Важным показателем стало повышение заработной платы социальным работникам.

"Расходы республиканского бюджета за полгода с учетом всех обязательств составили 94,3 млрд сомов. В этом году расходы составят 148,7 млрд сомов, траты увеличились на 54,4 млрд", - сказал он.

Министр финансов также отметил, что в 2022 году на энергосектор будет направлено 17 млрд сомов.

"Тут надо отметить, что к успешному прохождению ОЗП причастен республиканский бюджет, из которого выделено больше средств, чем обычно", - отметил глава Минфина.

На продовольственную безопасность страны будет направлено 8,5 млрд сомов, из них уже выделено 5,8 млрд.

"Ситуация с продуктовой безопасностью сложная, надо это признать. Это касается всех позиций по продуктовой безопасности. Основной упор сделан на приобретение семян, а также на обеспечение страны сахаром и маслом", - рассказал Бакетаев.

Что касается пособий, то их увеличивают поэтапно. В бюджете 2022 года на пособия предусмотрено 2,2 млрд сомов.

Коснулся министр и долгостроя в стране.

"Для завершения всех объектов потребуется 17 млрд сомов, и сейчас уже разрабатывается документ, по которому удастся выделить средства и закрыть этот долг", - заключил министр.



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