"Кыргызстану стоит перейти на мировую систему электронных расчетов"

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в этом году многое было сделано в экономике страны.
"Единственный способ искоренить коррупцию и контрабанду - все автоматизировать, максимально снизить человеческий фактор", - отметил президент на заседании кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Заслушав доклад председателя кабмина Акылбека Жапарова об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года, глава государства отметил необходимость продолжать усиливать работу по совершенствованию ИТ-инфраструктуры в налоговой и таможенной службах.
"Не прекращайте работу над ККМ. Объясните людям еще раз. Выполните это задание. Кыргызстану тоже стоит перейти на мировую систему электронных расчетов. Кроме того, необходимо исключить всевозможные проявления коррупции и бюрократизма, работать во благо народа!", - поручил Садыр Жапаров.
Президент особо акцентировал внимание на том, что внедрение ККМ - это не только налог, это:
- всеобщая борьба с контрабандой;
- общественный контроль за качеством товаров;
- для "недобросовестных" бизнесменов, не приобретающих сертификаты, уклоняющихся от уплаты налогов и стремящихся к собственной выгоде - это всенародный призыв к финансовой дисциплине.
Поэтому, как отметил Садыр Жапаров, устройства ККМ внедряются повсеместно. Борьба с контрабандой будет беспощадной.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в этом году многое было сделано в экономике страны.
"Впервые за нашу 30-летнюю историю доставлено 20 000 тонн битума. Сейчас во многих местах нашей республики дороги заасфальтированы. К нам поступили сообщения о том, что зарплаты дорожников составляют 20-25 тысяч сомов еще до того, как мы их поднимем за счет объема работы. Это хорошо. Поэтому мы также должны отдавать приоритет тем направлениям, которые увеличивают объем работы", - отметил президент.
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