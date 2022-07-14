Садыр Жапаров поручил кабмину не прекращать работу по внедрению ККМ

По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу с населением и довести дело до конца.

Президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров не прекращать работу по внедрению контрольно-кассовых машин. Об этом он сказал сегодня, 14 июля, на заседании кабмина.

По его словам, необходимо проводить разъяснительную работу с населением и довести дело до конца.

"Если у предпринимателей будут сложности, можно предусмотреть послабления. Местные органы власти также должны работать с населением, а не прятать голову в песок. Все уточните у налоговой службы, чтобы потом объяснять людям. Если не поймете, будем привлекать специалистов.

Хочу обратиться к гражданам: введение ККМ нужно не только для взимания налогов, это общенародная борьба с контрабандой, контроль качества товаров, отчего зависит наше с вами здоровье. Это борьба с недобросовестными предпринимателями, которые работают без сертификатов и бегают от налоговой. Поэтому ККМ мы должны вводить повсеместно", - отметил глава государства.

Он добавил, что наряду с борьбой с контрабандой будет продолжен борьба с бюрократизмом.

"Ко мне обращаются с жалобами на бюрократизм местных органов власти. В жалобах сообщается, что некоторые губернаторы и акимы ведут себя как ханы. Прекращайте это. Принимайте граждан и решайте их проблемы на местах", - обратился Жапаров.



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