Чиновники опять отступили. Акциз на энергетики поднимать пока не будут

В Кыргызстане с 1 июля тонизирующие (энергетические) напитки будут облагаться акцизным налогом, ранее заявляли в Налоговой службе.

Однако Министерство экономики выносит на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в решения кабинета министров по вопросам акцизного налога. Чиновники пояснили, что изменения направлены на поддержку бизнеса и обеспечение бесперебойных поставок товаров для населения.

Напомним, что воды, включая минеральные, газированные и прочие безалкогольные напитки с 1 июля 2022 года должны были облагаться акцизным налогом по ставке 10 сомов за 1 литр с последующим нарастанием до 30 сомов.

Теперь предлагается снизить ставку акцизного налога на тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки с 10 сомов до 1 сома за литр с 1 июля по 31 декабря.

Эта мера, как поясняют в ведомстве, предлагается в целях поддержки бизнеса, обеспечения бесперебойной поставки вышеуказанных товаров и их доступности для населения, недопущения резкого повышения цен на данные товары и ухода субъектов предпринимательства в теневой оборот товаров.

Профильное ведомство признает, что в экономике страны напряженная обстановка, стоит вопрос недопущения в бизнес-среде ее увеличения в связи с обложением тонизирующих (энергетических) безалкогольных напитков более высокой ставкой.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/239502/