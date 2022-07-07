ГНС с начала года собрала 23,8 млрд сомов страховых взносов

План перевыполнен на 2,5 %, или на 588,4 млн сомов.

За январь-июнь Государственная налоговая служба (ГНС) КР собрала 23 млрд 828,4 млн сомов страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства.

План перевыполнен на 2,5 %, или на 588,4 млн сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года страховых взносов собрано больше на 4 млрд 979,1 млн сомов (темп роста 126,4%).

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