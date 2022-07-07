ГНС с начала года собрала 23,8 млрд сомов страховых взносов

План перевыполнен на 2,5 %, или на 588,4 млн сомов.
За январь-июнь Государственная налоговая служба (ГНС) КР собрала 23 млрд 828,4 млн сомов страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства.
План перевыполнен на 2,5 %, или на 588,4 млн сомов.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года страховых взносов собрано больше на 4 млрд 979,1 млн сомов (темп роста 126,4%).
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!