В Кыргызстан поступает большой объем безналичных долларов и рублей

На сегодня курс валюты складывается на основе спроса и предложения.

Из-за геополитической ситуации в мире и России в Кыргызстане наблюдается большой приток безналичных долларов и рублей. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, с января по апрель по системам денежных переводов из России поступило $773 миллиона. Это на 1,8 процента выше по сравнению с 2021 годом. На сегодня курс валюты складывается на основе спроса и предложения. При этом официальный курс НБ КР является средневзвешенным значением уровня межбанковского валютного рынка. На сегодня он составляет 79,5 сома.

«Чтобы сгладить резкие скачки обменного курса, Национальный банк проводит интервенции по покупке безналичных долларов. С начала 2022 года куплено уже более $190 миллионов. При этом Нацбанк покупает только безналичные доллары», — отметила Аида Карабаева.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/239026/