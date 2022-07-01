Глава Нацбанка: Спекулянты вывозят доллары мешками в Россию

Проблема с долларами в России перекинулась в Кыргызстан.
Об этом сообщил глава Национального банка КР Кубанычбек Боконтаев на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в Кыргызстане наблюдается дефицит долларов, однако это касается только наличных. Нацбанк же закупает безналичные доллары.
"У нас в стране много безналичных долларов по сравнению с наличными, мы не покупаем наличные доллары и тем самым сглаживаем колебания", - сказал он.
Также Боконтаев добавил, что коммерческие банки регулярно завозят наличность в больших объемах, в частности, доллары завозят миллионами.
"Эту валюту скупают у нас валютные спекулянты и вывозят мешками в Россию. Потому что у нас нет ограничений на вывоз наличной валюты", - пояснил Боконтаев.
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