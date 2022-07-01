Нацбанк предлагает развивать ипотеку по исламским принципам финансирования

Национальный банк Кыргызстана предлагает ипотеку по исламским принципам финансирования при внедрении в банках договора «убывающая мушарака».
Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Проект направлен на расширение исламских финансовых продуктов и разработан в соответствии с международными стандартами шариата.
Как отмечается, НБ КР выступает за развитие сектора исламских принципов финансирования.
Документ распространяется на банки, осуществляющие деятельность по исламским принципам финансирования, и направлен «на создание условий и возможностей пользователям исламских финансовых услуг для приобретения недвижимого имущества».
НБ КР предлагает предусмотреть возможность заключения финансово-кредитной организацией и клиентом договора «убывающая мушарака», предметом которого выступает недвижимое имущество, совместно приобретаемое сторонами договора.
При этом клиент поэтапно выкупает долю банка в недвижимом имуществе с выплатой арендных платежей, которые могут устанавливаться как отдельно, так и входить в стоимость выкупаемой доли.
Недвижимое имущество по данному договору может быть застраховано. Страховой риск делится между партнерами, согласно долям, имеющимся у партнеров на определенный момент времени.
Клиент может заключить договор аренды недвижимого имущества с третьим лицом с согласия банка.
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