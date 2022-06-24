В Кыргызстане предлагают выдавать «золотой паспорт» крупным инвесторам

Крупные инвесторы в Кыргызстане смогут получить «золотой паспорт».

Об этом в ходе пресс-конференции в КНИА «Кабар» сообщил директор Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров.

По его словам, в настоящий момент депутатам на общественное обсуждение выдвинут законопроект, согласно которому инвестор, вложивший в экономику Кыргызстана от 300 тыс. долларов, сможет в упрощенном порядке получить «золотой паспорт» КР, то есть – гражданство.

«Такая практика есть и в других странах. Инвестор может либо купить какую-то недвижимость, либо открыть предприятие и получить гражданство», - сказал Сабиров.

Источник: Кабар, gezitter.org