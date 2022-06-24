Равшан Сабиров рассказал, как намерен работать с инвесторами

Он напомнил, что президент в апреле 2022 года подписал указ о работе Нацагентства по инвестициям.

«В каждом министерстве, ведомстве толпами ходят инвесторы. Чтобы это не продолжалось, мы будем развивать принцип «единого окна», — сообщил сегодня на пресс-конференции глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров.

Он напомнил, что президент в апреле 2022 года подписал указ о работе Нацагентства по инвестициям. Именно это ведомство определено госорганом, ответственным за разработку и реализацию единой государственной инвестиционной политики.

«Мы будем на нашей площадке обсуждать все инвестиционные проекты независимо от направления. Мы будет координировать госорганы и органы местного самоуправления. Теперь можно сказать, что «бегать» будут бумаги, а не инвесторы», — добавил чиновник.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/238023/