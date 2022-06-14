Объем внешней торговли Кыргызстана составил $3 млрд

По данным ведомства, при этом экспортные поставки уменьшились на 14,3 процента, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,6 раза.

Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызстана в январе-апреле 2022 года составил 3 млрд долларов и по сравнению с январем-апрелем 2021 года увеличился на 43,3%, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, при этом экспортные поставки уменьшились на 14,3 процента, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,6 раза.

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-апреле 2022 года составил 1,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2021 года возрос на 16,3 процента. При этом экспортные поставки увеличились на 26,4 процента, импортные поступления - на 13,3 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-апреле текущего года пришлась на Россию (67,7 процента) и Казахстан (30,4 процента).

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