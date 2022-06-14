Объем внешней торговли Кыргызстана составил $3 млрд

По данным ведомства, при этом экспортные поставки уменьшились на 14,3 процента, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,6 раза.
Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызстана в январе-апреле 2022 года составил 3 млрд долларов и по сравнению с январем-апрелем 2021 года увеличился на 43,3%, сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, при этом экспортные поставки уменьшились на 14,3 процента, а импортные поступления, напротив, увеличились в 1,6 раза.
Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-апреле 2022 года составил 1,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2021 года возрос на 16,3 процента. При этом экспортные поставки увеличились на 26,4 процента, импортные поступления - на 13,3 процента.
Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-апреле текущего года пришлась на Россию (67,7 процента) и Казахстан (30,4 процента).
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!