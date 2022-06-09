В Нацбанке прогнозируют, что ВВП Кыргызстана вырастет на 3,4% по итогам 2022 года

По итогам 2022 года реальный прирост ВВП в Кыргызстане составит около 3,4%, а без учета рудника Кумтор около 3%.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о денежно-кредитной политике.

Прирост производства на предприятиях по разработке месторождения Кумтор ожидается выше выработки 2021 года. В секторальном разрезе экономический рост будет поддержан сельским хозяйством (за счет животноводства и растениеводства), а также торговлей и строительством.

В Нацбанке считают, что реальный сектор экономики Кыргызстана в 2022 году продемонстрирует умеренный рост. Разрыв ВВП сложится отрицательным и окажет слабое дефляционное воздействие.

Tazabek