До конца года по 85 сомов - прогноз по курсу доллара

По итогам 2022 года останется на уровне, близком к 85 сомам за доллар.
Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ЕАБР "Экономики региона в новой реальности".
Аналитики банка считают, что по мере ослабления геополитических рисков коридор колебаний сома будет сужаться, и вполне вероятно, что к концу года он составит 84–86 сомов за доллар. Этому будут способствовать меры властей, направленные на стабилизацию внутреннего валютного рынка, а также адаптация экономических агентов к новым условиям.
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