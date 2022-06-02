Кенешбай Тайлаков, директор службы антимонопольного регулирования: «Удерживаем цены на продукты»

К.Тайлаков: На сегодняшний день тяжело что-то спрогнозировать, исходя из экономических перемен в мире.



- Кенешбай Доскулович, можно ли сказать, что цены на продукты стабилизировались?

- В России повысились не внутренние, а экспортные цены, поэтому пока рано говорить о стабилизации. Товары к нам завозят частные стороны. У них есть свои расходы. На транспорт, налоги. Сегодня основной задачей остается обеспечение запасов. Будет достаточно запасов – будут стабильные цены. Сегодня мы удерживаем цены на продукты. Снизили цены на растительное масло до 12%, идет работа по сахару.

- Какими будут цены по ГСМ? Есть ли предварительные прогнозы?

- ГСМ – это биржевой товар. Цены устанавливаются на мировых биржах. В нашем случае цены устанавливаются на бирже в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день тяжело что-то спрогнозировать, исходя из экономических перемен в мире. Мы закупаем ГСМ из России, поэтому зависимы от их цен. Когда снизятся оптовые цены, мы тоже проведем работу по снижению цен. АИ-92, дизельное топливо относятся к социально важным товарам, поэтому им уделяется особое внимание. Не только в Бишкеке, но и в регионах мы ставили задачи по стабилизации цен. Если наши требования не будут выполнены, мы будем действовать по закону. Кроме того, в Жогорку Кенеш попал законопроект по структуре цен. Если проект пройдет, мы будем вести работу по ценам.

Источник: газета «Азия news» №21 от 26.05.2022 / стр. 1, gezitter.org