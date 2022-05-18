Тенгиз Болтурук намерен увеличить объем добычи золота на Кумторе

Тенгиз Болтурук не уточнил, какой объем золота добыт с момента передачи рудника Кыргызстану, кому и по какой цене реализуется.

В 2022 году на месторождении Кумтор планируется добыть 17,5 тонны золота. Затем объем добычи золота будет увеличиваться. Об этом в интервью НТРК сообщил глава национального холдинга «Наследие великих кочевников» Тенгиз Болтурук.

Он добавил, что сейчас рассматривается возможность извлечения золота из хвостохранилища, где находится 106 тонн драгоценного металла.

По словам Тенгиза Болтурука, там можно извлечь 60-65 тонн золота. Если в 2024 году начнется подземная добыча золота, то это даст не менее 3-4 тонн.

«В совокупности вместе с извлечением драгметалла из хвостохранилища и подземной добычей ежегодно будем добывать до 24-25 тонн золота», — сказал он.

Тенгиз Болтурук не уточнил, какой объем золота добыт с момента передачи рудника Кыргызстану, кому и по какой цене реализуется.

Открытое акционерное общество «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале создано в декабре 2021 года.

4 апреля Садыр Жапаров объявил о подписании соглашения между кабинетом министров и канадской компанией Centerra Gold, урегулировавшем разногласия по управлению ЗАО «Кумтор Голд Компани». Согласно документу, кабмин получил право полного управления и владения рудником.

Источник: 24.kg