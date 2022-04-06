АБР: экономика Кыргызстана замедлится в 2022 году и восстановится в 2023

Ожидается, что Национальный банк КР сохранит свою ориентацию на ценовую стабильность.

Ожидается, что экономика Кыргызской Республики замедлится в 2022 году и несколько восстановится в 2023 году, если внешняя неопределенность не затянется, говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР).

В своем отчете "Обзор развития Азии – 2022‟ (ADO) АБР прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызской Республики до 2 процентов в 2022 году в связи с экономическими санкциями, введенными против России, основного торгового партнера страны. Ожидается, что рост восстановится до 2,5 процента в 2023 году. Обзор развития Азии является основной ежегодной экономической публикацией АБР.

"После возвращения к росту в прошлом году, большая часть прогноза теперь зависит от внешней неопределенности. Развитие более "зеленой" экономики может помочь снизить риски для устойчивого развития - АБР по-прежнему всецело готов поддерживать экономическое развитие Кыргызской Республики ", - сказала директор постоянного представительства АБР в КР Канокпан Лао-Арайя.

Ожидается, что инфляция останется высокой - около 15 процентов в 2022 году и 12 процентов в 2023 году, в основном из-за резкого скачка цен на топливо и газ более чем на 20%, что может привести к росту цен на продукты питания и другие товары.

Ожидается, что Национальный банк КР сохранит свою ориентацию на ценовую стабильность. В прошлом месяце он повысил учетную ставку и провел интервенцию на валютных рынках для поддержания обменного курса, когда резкое падение российского рубля снизило стоимость кыргызского сома по отношению к доллару США.

Правительство разрабатывает антикризисный план, который включает стимулирование частного сектора и меры по диверсификации импорта основных товаров.

Увеличение экспорта золота должно повысить рост экспорта в этом и следующем году, а возобновление отложенных инфраструктурных проектов должно образом повысить импорт. Денежные переводы, вероятно, упадут в долларовом выражении, отражая снижение спроса на трудящихся-мигрантов и ослабление рубля по отношению к доллару США.

Для справки

Кыргызская Республика присоединилась к АБР в 1994 году. С тех пор АБР выделил более 1,3 миллиардов долларов в виде кредитов, 811 миллионов долларов в виде грантов и 69 миллионов долларов в виде технической помощи.

АБР создан в 1966 году, в него входят 68 государств-членов, из них 49 стран находятся в самом регионе.

Источник: vb.kg