Бюджет Бишкека увеличили до 15 млрд сомов

Несмотря на то, что план мэрии амбициозен, по мнению Байгончокова, он реализуем.

Бюджет Бишкека увеличен до 15 млрд сомов. Об этом стало известно сегодня, 5 апреля, на сессии Бишкекского горкенеша.

По информации первого вице-мэр Мирлана Байгончокова, мэрия сальдировано увеличивает бюджет на 3,8 млрд сомов, 1,8 млрд из которых планируют получить за счет налогов, а 2 млрд - через Департамент по управлению муниципальным имуществом.

Несмотря на то, что план мэрии амбициозен, по мнению Байгончокова, он реализуем.

"Сейчас начали менять руководителей, привлекать более амбициозных. Я согласен, что есть риски, поэтому мы эту сумму - порядка 3,8 миллиарда сомов ставим в расходной части в статью "накопленные финансовые ресурсы". По мере поступления дополнительных источников по согласованию с БГК их использовать", - отметил он.

Отметим, что ранее доходная часть бюджета прогнозировалась в сумме 11 млрд 690 млн сомов.

Источник: kaktus.media