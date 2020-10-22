Садыр Жапаров – и.о. президента и премьер-министр Кыргызстана. Что мы имеем на конец октября 2020 года и что нас ждет

Конституционная реформа.

Аналитическая группа «АКЫЛ-ЭС»

Что мы имеем:

Концентрацию власти в одних руках. Сегодня вся власть в Кыргызстане находится у Садыра Жапарова и Камчибека Ташиева. Уходящий Жогорку Кенеш 6 созыва не в счет, потому что его власть номинальна. Это опасно, пока, к счастью, чисто теоретически. Потому что не только история Кыргызстана, но и мировая история, знает множество примеров, когда неограниченная власть, даже временная, становилась искушением для ее обладателя и вчерашний демократ превращался в автократа.

Непризнание новой власти международным сообществом. До сих пор, никто, из президентов и премьер-министров других стран кроме премьер-министра Узбекистана, не поздравил Садыра Жапарова с должностью главы правительства, не говоря уже о статусе и.о. президента. Это означает, что легитимность официального Бишкека, как для наших партнеров по СНГ и ЕАЭС, так и для стран запада пока под сомнением. Россия уже заявила о приостановлении финансовой помощи Кыргызстану. По некоторым данным приостановлены и другие донорские программы. Это серьезный вызов для новой власти в условиях коронавируса, экономического кризиса, начала выплат с 1-го января по внешнему долгу и т.п.

Первое обращение новой власти в лице Садыра Жапарова к народу. Оно стало обсуждаемым. По содержанию в нем есть только один пункт – о комитете реформ. Остальное – набор традиционных обещаний. Но сама стилистика обращения Жапарова значительно отличается от казенных обращений Сооронбая Жээнбекова. Чувствуется совсем другой уровень. Это обращение на эмоциональном уровне дало обществу надежду на перемены.

Показательное и показное задержание Райыма Матраимова, обставленное как не очень хорошо срежессированный спектакль, наблюдая который хотелось по Станиславскому воскликнуть: «Не верю!». Очевидно, что дело Матраимова, выбор санкции в виде подписки о невыезде, соглашение о сотрудничестве со следствием и сумма выплаты в доход государства — это результат закулисных договореностей бывшего таможенника с новой властью, а не работы следственной группы и адвокатов. С другой стороны, хоть какие-то средства от коррупционной деятельности Матраимова в казну будут возвращены, что при Сооронбае Жээнбекове, вряд ли бы произошло. Но у общественности все равно осталось ощущение, что ее обманули. Садыру Жапарову следовало сразу прямо объяснить почему с Матраимовым была выбрана именно такая тактика. Без постановочного задержания на заправке напротив ГКНБ. Это было бы честнее. А именно честности сейчас требуют от власти граждане.

Кадровая политика, вызывающая споры в обществе, потому что напоминает не обновление, а скорее реинкарнацию старых кадров.

Что нас ждет:

Конституционная реформа. Это подтверждают последние интервью Садыра Жапарова, где он прямо говорит о том, что проект Конституции у него уже готов и будет направлен в парламент. Очеивдно, что в проекте предусмотрена возможность баллотироваться в президенты тому, кто исполняет его обязанности в ситуации, аналогичной ситуации в которой находится сегодня Жапаров. Так же проект предполагает переход к президентской форме правления, мажоритарной системе выборов, сокращение депутатов парламента и введение института курултая.

Президентские выборы в течение трех месяцев. То есть в январе. Садыр Жапаров хочет как можно быстрее легализовать свою власть.

Решение по парламентским выборам пока не принято. Но, скорее всего, будет найдена юридическая лазейка, позволяющая внести изменения в Конституцию и только потом проводить выборы в парламент уже по новым правилам. То есть по мажоритарной системе.

Противостояние новой власти с гражданскими активистами и политическими партиями, выступающими за парламентаризм. Отсутствие полноценного диалога между сторонами.

Громкие отставки, назначения, «посадки», митинги. Это естественный процесс, но без глобальных последствий. Потому что, вся эта активность – всего лишь афтершоки от смены власти.

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Источник: Элгезит